Королева заявила, что Джигарханяна подкосили телешоу

Армен Джигарханян несколько лет назад со скандалом развелся с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда личную жизнь артиста постоянно обсуждали на телевидении. Режиссер порой несколько раз за год попадал в больницу. Его начало подводить здоровье. Бывшая жена артиста Татьяна Власова ухаживала за Арменом Борисовичем. Однако 14 ноября стало известно, что он скончался.

Она уверена, что на здоровье Армена Борисовича отразились многочисленные телешоу, где обсуждались его ссоры с Виталиной и другие личные проблемы.

«Не выдержало сердечко… конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти «кровавые» телешоу, которые сильно его подкосили… но вы навсегда останетесь с нами», — отметила Королева.

Она опубликовала фото, которое прислала ей Александр Олешко . В кадре певица запечатлена с Джигарханяном во время съемок. Поклонники разделились на два лагеря. Одни согласились с мнением артистки, а другие уверены, что Наташа так высказалась о телешоу, так как недавно там обсуждали измену ее мужа Тарзана.

«И даже здесь написать про «кровавые шоу»… кто о чем, а вшивый все о бане», «Вот! Наталья! Вы правы, как всегда! А сейчас по новому кругу понесется! Дети, квартиры, имущество…», «Очень жаль… Ушел не просто человек, а ушла целая эпоха!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочкой Еленой, которая умерла в 1987 году.