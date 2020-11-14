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Соведущий «Вечернего Урганта» попал в реанимацию 

Lenta.ru 2 часа назад
Соведущий «Вечернего Урганта» попал в реанимацию
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в Сестрорецке. Об этом сообщает портал 78.ru в субботу, 14 ноября.
По предварительной информации, у телеведущего диагностирован коронавирус. Он попал в реанимацию больницы № 40 в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Подробности состояния Хрусталева пока не раскрываются.
Позже Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию телеведущего. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — рассказал он.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась звезда фильма «Разные судьбы» Татьяна Пилецкая.
В октябре Хрусталев в беседе с журналисткой Ириной Шихман рассказал об алкогольной зависимости. По его словам, он перестал употреблять спиртное несколько лет назад. В апреле 2019-го ведущего лишили водительских прав за то, что он отказался пройти тест на алкоголь.
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Звёзды , Татьяна Пилецкая , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , ИТАР-ТАСС
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