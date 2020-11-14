Соведущий «Вечернего Урганта» попал в реанимацию 

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Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в Сестрорецке. Об этом сообщает портал 78.ru в субботу, 14 ноября.

По предварительной информации, у телеведущего диагностирован коронавирус. Он попал в реанимацию больницы № 40 в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Подробности состояния Хрусталева пока не раскрываются.