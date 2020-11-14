Раскрыта судьба наследства Джигарханяна 

В частности, он объяснил, что бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская и его пасынок Степан не смогут претендовать на получение наследства.

Также он заявил, что Цымбалюк-Романовская может взыскать долю в имуществе, получить которую она могла еще во время замужества за Джигарханяном.

Адвокат подчеркнул, что скандалы при разделе наследства после смерти знаменитостей неизбежны, так как всегда появляются многочисленные претенденты на имущество.

Однако ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что в завещании актера указан единственный наследник — приемный сын Степан.

«Единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан», — заявил собеседник ТАСС и подчеркнул, что «никаких других наследников нет».

Завещание, оформленное на Цымбалюк-Романовскую, Джигарханян отменил при жизни.