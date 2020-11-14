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Раскрыта судьба наследства Джигарханяна 

Полина Алферова 1 час назад
Раскрыта судьба наследства Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Адвокат Янис Юкша в интервью изданию iReactor рассказал о том, что произойдет с имуществом Армена Джигарханяна.
В частности, он объяснил, что бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская и его пасынок Степан не смогут претендовать на получение наследства.
Также он заявил, что Цымбалюк-Романовская может взыскать долю в имуществе, получить которую она могла еще во время замужества за Джигарханяном.
Адвокат подчеркнул, что скандалы при разделе наследства после смерти знаменитостей неизбежны, так как всегда появляются многочисленные претенденты на имущество.
Однако ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что в завещании актера указан единственный наследник — приемный сын Степан.

«Единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан», — заявил собеседник ТАСС и подчеркнул, что «никаких других наследников нет».

Завещание, оформленное на Цымбалюк-Романовскую, Джигарханян отменил при жизни.
Напомним, что в собственности актера находилась часть трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве, общая цена которой — 30 миллионов рублей. Кроме того, ему принадлежала однокомнатная квартира площадью 54 квадратных метра в Красногвардейском районе. Ее стоимость составляет около пяти миллионов рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что ушел из жизни Армен Джигарханян.
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Женский форум
Звёзды , Янис Юкша , Армен Джигарханян , ИТАР-ТАСС
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