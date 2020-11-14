Королева: Джигарханяна подкосили «кровавые» телешоу

@koroleva__star

«Сегодня на 86 году жизни остановилось сердце удивительного человека, потрясающего актёра Армена Борисовича. За долгую и непростую жизнь вы нас порадовали гениальными ролями и постановками, ваши герои живут в наших сердцах…»

Певица уверена, что на здоровье актера отрицательно повлияли «кровавые» телешоу, которые подробно освещали скандальные подробности его брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

«Не выдержало сердечко… конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти «кровавые» телешоу, которые сильно его подкосили… но Вы навсегда останетесь с нами! Царствия небесного! спасибо за фото».

Однако не все подписчики певицы одобрили такое заявление. Некоторые считают, что резкие слова Королевой связаны с бурным обсуждением в телеэфирах измены ее мужа Тарзана.

«И даже здесь написать про «кровавые шоу»… кто о чём, а вшивый всё о бане. Что ж Вы не вылезали с этих шоу сама? И вдруг… тадам! Не шоу виноваты, а Ваш неверный супруг! Чего на шоу-то злиться…»

«Пост сделан не из-за соболезнования семьи покойного, а чтобы ещё раз обвинить кого-то»

Впрочем, нашлись и те, кто разделил соболезнования певицы.

«Вот! Наталья! Вы правы, как всегда! А сейчас по новому кругу понесется! Дети, квартиры, имущество…»,

«Очень жаль… Ушел не просто человек, а ушла целая эпоха!»

«Умер не просто Актер…умер человек, творчество которого сделало его близким родственником для многих и многих семей на постсоветском пространстве. Большая потеря. Покойся с миром, Мэтр…»

Прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочкой Еленой, которая умерла в 1987 году.