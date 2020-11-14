На слуху: раскрыта судьба наследства Джигарханяна

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Избранником Сони Евдокименко стал миллионер из списка Forbes. До последнего момента модель скрывала жениха. Возлюбленный внучки известной певицы — вице-президент крупной маркетинговой компании.
В пятницу, 13-го, 34-летняя российская супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников откровенными снимками, на которых она предстает в трусиках. Горячие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте манекенщицы в социальной сети Instagram.
РИА Новости
Адвокат Янис Юкша в интервью изданию iReactor рассказал о том, что произойдет с имуществом Армена Джигарханяна.
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Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать эксклюзивное интервью Андрею Малахову. Об этом сообщает "Собеседник". Актриса долгие годы дружит с телеведущим, а не так давно она даже звонила ему и рассказывала о своем самочувствии.
РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал предложение певца Валерия Меладзе о бойкоте съемок в новогодних телепрограммах. Агентство РИА Новости процитировало мнение продюсера.