На слуху: раскрыта судьба наследства Джигарханяна

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Избранником Сони Евдокименко стал миллионер из списка Forbes. До последнего момента модель скрывала жениха. Возлюбленный внучки известной певицы — вице-президент крупной маркетинговой компании.

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В пятницу, 13-го, 34-летняя российская супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников откровенными снимками, на которых она предстает в трусиках. Горячие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте манекенщицы в социальной сети Instagram.

РИА Новости

Адвокат Янис Юкша в интервью изданию iReactor рассказал о том, что произойдет с имуществом Армена Джигарханяна.

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Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать эксклюзивное интервью Андрею Малахову. Об этом сообщает "Собеседник". Актриса долгие годы дружит с телеведущим, а не так давно она даже звонила ему и рассказывала о своем самочувствии.

РИА Новости