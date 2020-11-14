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На слуху: раскрыта судьба наследства Армена Джигарханяна 

Полина Алферова 57 минут назад
На слуху: раскрыта судьба наследства Джигарханяна
Фото: Global Look Press
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Внучка Ротару собралась замуж

Instagram
Избранником Сони Евдокименко стал миллионер из списка Forbes. До последнего момента модель скрывала жениха. Возлюбленный внучки известной певицы — вице-президент крупной маркетинговой компании.
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Снимки Ирины Шейк в трусиках появились в Сети

Instagram
В пятницу, 13-го, 34-летняя российская супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников откровенными снимками, на которых она предстает в трусиках. Горячие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте манекенщицы в социальной сети Instagram.
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Раскрыта судьба наследства Джигарханяна

РИА Новости
Адвокат Янис Юкша в интервью изданию iReactor рассказал о том, что произойдет с имуществом Армена Джигарханяна.
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СМИ: Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову

@a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать эксклюзивное интервью Андрею Малахову. Об этом сообщает "Собеседник". Актриса долгие годы дружит с телеведущим, а не так давно она даже звонила ему и рассказывала о своем самочувствии.
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Пригожин высказался о бойкоте новогодних программ

РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал предложение певца Валерия Меладзе о бойкоте съемок в новогодних телепрограммах. Агентство РИА Новости процитировало мнение продюсера.
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Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Женский форум
Звёзды , Янис Юкша , Валерий Меладзе , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов , Армен Джигарханян , Ирина Шейк , Иосиф Пригожин , РИА Новости , Forbes
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