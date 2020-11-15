Богомолов рассказал о будущем с Собчак

Режиссер Константин Богомолов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ не исключил варианта, что у них с женой светской львицей Ксенией Собчак появится общий наследник. Константин Богомолов с женой. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!" Вместе с женой он вышел в свет. Звезды вместе появились на церемонии вручения одной из престижных премий — GQ. При этом на светской львице был пиджак с ярко-малиновыми объемными рукавами. Его стоимость 360 тысяч рублей. У Собчак был заметен легкий загар. Она, как известно, совсем недавно отдыхала в Дубае с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.

«Всегда приятно, когда видишь, что человек совершает акт творчества. Мы очень любим детей. У нас есть свои дети. Чем больше будет в мире детей, тем лучше».

Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли свадьбу чуть больше года назад. Торжество было очень запоминающимся. Молодые приехали в ЗАГС на катафалке, чем несколько шокировали всех гостей церемонии. Пока общих детей у них нет, но есть наследники от предыдущих отношений.