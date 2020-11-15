Источник, близкий окружению актера, рассказал, кому завещал все имущество Джигарханян

Поклонники Армена Джигарханяна, ушедшего из жизни 14 ноября, беспокоятся, что бывшая жена актера может начать войну за его имущество.

Однако, как сообщает информационное агентство ТАСС , единственным наследником народного артиста станет его приемный сын Степан. Эту информацию изданию сообщил инсайдер из окружения актера.

Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет,

Ранее завещание было составлено на Виталину Цимбалюк-Романовскую, бывшую супругу Армена Джигарханяна, однако он изменил свое решение, сделав единственным наследником пасынка.

В своем Instagram скандальная экс-супруга артиста скорбит из-за смерти бывшего мужа. Цимбалюк-Романовская опубликовала несколько Stories и архивное видео с Джигарханяном.

Отметим, что после скандального развода здоровье актера пошатнулось. В 2018 году он пять раз был госпитализирован, в том числе с инфарктом.

Тогда же сообщалось, что артист находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. С проблемами со здоровьем Армен столкнулся и в 2019-м. Тогда он попал в реанимацию из-за обострения хронических заболеваний на фоне пневмонии.