Ещё
Далее:
Читайте также:
300 ролей Джигарханяна: вспоминаем маэстро
300 ролей Джигарханяна: вспоминаем маэстро Смотреть в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Выяснилось, кому достанется наследство Джигарханяна 

Диана Товсепова 38 минут назад
Выяснилось, кому достанется наследство Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Источник, близкий окружению Армена Джигарханяна, рассказал, кому завещал все имущество актер. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.
Так, поклонники Джигарханяна, который ушел из жизни 14 ноября беспокоятся, что бывшая молодая жена актера может претендовать на его имущество.
Однако единственным наследником артиста станет его приемный сын Степан.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет", — цитирует ТАСС близкого к окружению Джигарханяна артиста.

При этом ранее завещание было составлено на экс-супруга актера, Виталину Цимбалюк-Романовскую, однако он успел изменить свое решение и сделать наследником пасынка.
В своем Instagram Цимбалюк-Романовская опубликовала несколько Stories и архивное видео с Джигарханяном в память об экс-супруге.
Отметим, что после скандального развода с Виталиной здоровье Джигарханяна резко пошатнулось. Только в 2018 году он был госпитализирован пять раз, в том числе с инфарктом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что, по мнению Королевой, подкосило Джигарханяна.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Женский форум
Звёзды , Армен Джигарханян , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение