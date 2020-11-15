Выяснилось, кому достанется наследство Джигарханяна 

Источник, близкий окружению Армена Джигарханяна , рассказал, кому завещал все имущество актер. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.

Так, поклонники Джигарханяна, который ушел из жизни 14 ноября беспокоятся, что бывшая молодая жена актера может претендовать на его имущество.

Однако единственным наследником артиста станет его приемный сын Степан.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет", — цитирует ТАСС близкого к окружению Джигарханяна артиста.

При этом ранее завещание было составлено на экс-супруга актера, Виталину Цимбалюк-Романовскую, однако он успел изменить свое решение и сделать наследником пасынка.

В своем Instagram Цимбалюк-Романовская опубликовала несколько Stories и архивное видео с Джигарханяном в память об экс-супруге.

Отметим, что после скандального развода с Виталиной здоровье Джигарханяна резко пошатнулось. Только в 2018 году он был госпитализирован пять раз, в том числе с инфарктом.