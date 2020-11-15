Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Дана Борисова перекроила лицо в четвертый раз 

Диана Товсепова 2 часа назад
Дана Борисова перекроила лицо в четвертый раз
Фото: @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию на лице. В последний раз она ходила к хирургу около года назад, но решила закрепить успех и стать еще красивее.
По словам Борисовой, повторная операция прошла успешно, она прекрасно спала и не чувствовала сильной боли.

"Буду красивая! Лицо вытянется и постройнеет, акцент сделали на углы челюстей. Они станут еще изящнее и благороднее", — заявила Борисова.

При этом Дана еще не видела результата, потому что ей только предстоит снятие бандажа. Но она уверена, что после того, как спадет отек, итог ее порадует.
Интересно, что звезда очень часто говорит, что боится старения.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Дана Борисова отказалась помогать Татьяне Овсиенко.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Звёзды , Татьяна Овсиенко , Дана Борисова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение