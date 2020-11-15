Дана Борисова перекроила лицо в четвертый раз 

Телеведущая Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию на лице. В последний раз она ходила к хирургу около года назад, но решила закрепить успех и стать еще красивее.

По словам Борисовой, повторная операция прошла успешно, она прекрасно спала и не чувствовала сильной боли.

"Буду красивая! Лицо вытянется и постройнеет, акцент сделали на углы челюстей. Они станут еще изящнее и благороднее", — заявила Борисова.

При этом Дана еще не видела результата, потому что ей только предстоит снятие бандажа. Но она уверена, что после того, как спадет отек, итог ее порадует.

Интересно, что звезда очень часто говорит, что боится старения.