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«Нет коронавируса»: Елена Степаненко раскрыла правду о болезни 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Степаненко раскрыла правду о болезни
Фото: Teleprogramma.pro
Популярная артистка и бывшая супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ее тяжелой болезни. Как оказалось, информация была сильно преувеличенной. 67-летняя звезда экрана поспешила успокоить своих поклонников — с ней все в полном порядке.

«У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в «Параде звезд». Все у меня прекрасно»,

— бодрым голосом рассказала о своем самочувствии Елена Степаненко.
Юмористка добавила, что тот, кто сообщил журналистам о ней информацию подобного толка, просто солгал. Елена Григорьевна пожелала всем здоровья и добавила, что мечтает о времени, когда люди перестанут сочинять небылицы. Напомним, сообщения о плохом самочувствии Елены Степаненко появились накануне на новостных лентах со ссылкой на окружение артистки. Отмечалось, что знаменитость подхватила коронавирус, от которого пока лечится дома.
Инсайдер рассказал, что близкие Елены Григорьевны невероятно переживают за нее, поскольку знают, что из-за некоторых своих диагнозов она находится в группе риска. Сама же Елена Степаненко опровергла все эти домыслы в беседе с журналистами издания «Стархит». .
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Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян , StarHit
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