Степаненко раскрыла правду о болезни

Популярная артистка и бывшая супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ее тяжелой болезни. Как оказалось, информация была сильно преувеличенной. 67-летняя звезда экрана поспешила успокоить своих поклонников — с ней все в полном порядке.

«У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в «Параде звезд». Все у меня прекрасно»,

— бодрым голосом рассказала о своем самочувствии Елена Степаненко.

Юмористка добавила, что тот, кто сообщил журналистам о ней информацию подобного толка, просто солгал. Елена Григорьевна пожелала всем здоровья и добавила, что мечтает о времени, когда люди перестанут сочинять небылицы. Напомним, сообщения о плохом самочувствии Елены Степаненко появились накануне на новостных лентах со ссылкой на окружение артистки. Отмечалось, что знаменитость подхватила коронавирус, от которого пока лечится дома.