Тутта Ларсен рассказала, как ей диагностировали ВИЧ 

Ролик раскрывает тайны прошлого телеведущей Тутты Ларсен. Двадцать лет назад Тутта вынашивала ребёнка, но её тогдашний муж устраивал скандалы и приводил домой любовниц. У девушки возникли сложности с беременностью, врачи начали ставить ей опасные диагнозы, включая ВИЧ, которые потом оказались ложными. Но у малыша в утробе был диагностирован порок сердца, так что Тутте пришлось пройти через преждевременные роды и смерть ребёнка. Как она смогла это перенести и как живёт сейчас, расскажет видео.