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Секс Беременность Свадьбы

Тутта Ларсен рассказала, как ей диагностировали ВИЧ 

Елена Красовская 43 минуты назад
Ролик раскрывает тайны прошлого телеведущей Тутты Ларсен. Двадцать лет назад Тутта вынашивала ребёнка, но её тогдашний муж устраивал скандалы и приводил домой любовниц. У девушки возникли сложности с беременностью, врачи начали ставить ей опасные диагнозы, включая ВИЧ, которые потом оказались ложными. Но у малыша в утробе был диагностирован порок сердца, так что Тутте пришлось пройти через преждевременные роды и смерть ребёнка. Как она смогла это перенести и как живёт сейчас, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки.
Звёзды , Видео , Здоровье , Тутта Ларсен
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