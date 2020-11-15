Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе 

По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!).
Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента.
Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование. Спасибо ещё раз всем, кто переживал за меня и поддержал моих близких!