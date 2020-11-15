Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе 

По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!).

Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента.