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Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе 

Стелла Шмель 2 часа назад
Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе
Фото: @dmitry_khrustalev
Российский комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел на связь. В своем профиле Instagram он поделился мыслями о произошедшем и объяснил все, что происходило с ним на протяжении последних суток:

По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!).


Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента.

Напомним, накануне, когда артисту стало плохо, в СМИ появилась информация, что у Хрусталева начались осложнения на фоне обнаруженной коронавирусной инфекции. Позже эта версия не подтвердилась, а тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
@dmitry_khrustalev
Артист поблагодарил всех, кто за него волновался и выразил признательность медикам.

Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование. Спасибо ещё раз всем, кто переживал за меня и поддержал моих близких!

Ранее "Рамблер" писал, что в Сети подозревают, что Хрусталева могли отравить.
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Звёзды , Дмитрий Хрусталев
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