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«Кровотечение не могли остановить»: Азизу искусала уличная собака 

Даня Виттиг 26 минут назад
«Кровь не могли остановить»: Азизу искусала собака
Фото: @azizamuhamedova
Неприятный случай произошел с певицей Азизой, звезду искусала уличная собака. Из-за этого артистке пришлось обращаться в клинику за помощью.
Мухаммедова любит собак, поэтому она прикормила пса из соседнего села. Его хозяева — беспробудные пьяницы, и он вечно ходил голодным.

«Уже ночью я вышла, чтобы выключить на улице фонари. Слышу, как у забора скулит Бобка. Думаю, впущу, пусть спит у нас во дворе, там много места и уютных уголков. Рики стоял рядом со мной. Бобка подошел к воде и стал жадно пить. И тут ни с того ни с чего зарычал, потом завыл и кинулся на Рики», — поведала она в личном блоге.

Звезда бросилась разнимать псов, которые уже успели вцепиться друг другу в шеи. К счастью, шум услышал сосед Азизы, который облил животных ледяной водой. Певица опомнилась, когда увидела, что сидит в луже крови. Только потом она поняла, насколько сильно пострадала.
Кровотечение долго не могли остановить, в итоге пришлось обратиться в клинику, где ей оказали первую помощь и поставили инъекцию от бешенства. Предстоит сделать еще восемь уколов. По возвращении домой Азизу ждал виноватый пес.

«Я присела, а он положил морду мне на колени. Тихо завыл и стал облизывать мою перебинтованную ногу, как будто просил прощения», — рассказала Мухаммедова.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему россиянки выбирают собак, а не детей.
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