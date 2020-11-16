Певец Прохор Шаляпин не скрывал, что у него было тяжелое детство. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал Прохора (настоящее имя Андрей Захаренков) и его мать.
Шаляпин вспоминает, что однажды они с мамой пытались сбежать от отца и испытали облегчение, когда мужчина попал в тюрьму.
«Он оказался за решеткой… Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить», — рассказал Шаляпин.
Прохор не любит вспоминать о детстве. При этом, когда отец певца попал в психиатрическую клинику, Шаляпин не бросил его и периодически навещал и посылал деньги. Когда отец артиста скончался, Шаляпин забрал его тело, чтобы похоронить. Артист не скрывает, что так и не смог простить отца за его жестокость и совсем не переживал, когда он умер.
«Я не могу сказать, что простил. Я искренне признаюсь, что не простил своего отца. Когда он умер, я приехал на похороны, это было в марте 2018 года, у меня совершенно ничего не екнуло. Я не знаю, это удивительно, я все время всем сострадаю, а тут человек просто ушел, и все», — признался Шаляпин, передает телеканал НТВ.