Певец Прохор Шаляпин не скрывал, что у него было тяжелое детство. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал Прохора (настоящее имя Андрей Захаренков) и его мать.

Шаляпин вспоминает, что однажды они с мамой пытались сбежать от отца и испытали облегчение, когда мужчина попал в тюрьму.

«Он оказался за решеткой… Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить», — рассказал Шаляпин.

Прохор не любит вспоминать о детстве. При этом, когда отец певца попал в психиатрическую клинику, Шаляпин не бросил его и периодически навещал и посылал деньги. Когда отец артиста скончался, Шаляпин забрал его тело, чтобы похоронить. Артист не скрывает, что так и не смог простить отца за его жестокость и совсем не переживал, когда он умер.