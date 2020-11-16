Самые красивые дочери отечественных звезд 

Предлагаем опровергнуть заявление о том, что на детях успешных и талантливых людей природа отдыхает. По крайней мере, эти красивые, яркие, интересные девушки, родившиеся в семьях знаменитостей, тоже явно достойны внимания.

Недавно популярная актриса Любовь Толкалина и ее 19-летняя дочь Мария Михалкова-Кончаловская оказались в центре внимания после совместного выхода в свет. Вместе они появились на церемонии закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля. Мария с годами стала настоящей красавицей, недавно вышла замуж, увлекается искусством, татуировками и здоровым образом жизни.

Недавно младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых с размахом отметила 18-летие. «Вот когда тебе будет 18, тогда и будешь делать то, что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу, пока ребенок растет… И вот этот день наступает — Александра, тебе 18 лет! Надеюсь, что ты не пустишься "во все тяжкие", не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить… Помни одно: голова — чтобы думать, сердце — чтобы любить, душа — чтобы чувствовать», — написала Екатерина Стриженова в Instagram. Сейчас Саша учится на социолога в МГУ

Александра Морозова

Недавно дочь певицы Славы отличилась на премии «ЖАРА Kids Awards», появившись на мероприятии в дерзком образе. Подросшая наследница знаменитой артистки решила пойти по ее стопам и теперь покоряет шоу-бизнес под псевдонимом «Мамина дочь».

Дочери популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анне, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 24 года. Девушка пытается покорить шоу-бизнес, является моделью, актрисой и блогером.

Фотографии Веры Брежневой в Instgaram, на которых она позирует с дочерью Соней, неизменно собирают сотни комментариев о том, что они «прямо как сестры». Еще больший эффект производят совместные выходы в свет этих ярких блондинок. В последнее время Соня начала публиковать в соцсетях такие эффектные фотографии, что нам хочется посоветовать Константину Меладзе взять ее в новый состав группы «ВИА Гра».

Татьяна Василишина

Дочь Ольги Кабо занимается балетом и планирует стать балетмейстером. Таня призналась, что обожает проводить время с близкими людьми и не мыслит утро без вкусного завтрака. Как и многие «балетные», она трудолюбива, хотя иногда ей сильно хочется полениться. Сейчас девушка нацелена на учебу и карьеру: она уверена, что каждая женщина обязана быть самодостаточной и независимой. «Я горжусь своими родителями, которые подарили мне жизнь и научили правильному мировоззрению», — призналась Кабо-младшая.

Полина Жигалкина

Полина Жигалкина — дочь актрисы Дарьи Поверенновой и режиссера Александра Жигалкина — недавно похвасталась свежим рисунком на теле. Девушка очень похожа на свою мать, она давно ведет самостоятельную жизнь — сама зарабатывает деньги, работая пиар-менеджером, не так давно вышла замуж.

Елизавета Хорошилова

Недавно 18-летняя дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова поступила на факультет журналистики МГУ. Дочь одной из самых красивых актрис российского кинематографа с каждым днем становится все более похожей на свою знаменитую маму, поклонники которой с интересом следят за яркой девушкой.

Алина Белькевич

Старшая дочь Анны Седоковой, которой в декабре исполнилось 16 лет, опубликовала в сториз Instagram стильное видео. Девушка сделала «мокрую» укладку и нанесла яркий макияж на глаза в стиле smokey eyes. В таком образе Алина стала копией своей знаменитой матери.

Рената Литвинова, как настоящая богиня, не стареет. А дочь актрисы и режиссера Ульяна Добровcкая с каждым годом хорошеет и становится все больше похожей на маму. В последние несколько лет она начала сниматься в кино, выходить в свет и появляться на страницах глянцевых журналов.

Многие поклонники Дмитрия Маликова отметили, что его дочь Стефания, которая часто выходит в свет и активно ведет свои страницы в соцсетях, выглядит старше своих лет. Девушка снимается для глянцевых журналов, пытается последовать по стопам отца и выступать на сцене, часто посещает различные светские мероприятия и занимается дизайном одежды, учится на факультете журналистики Института международных отношений.

Олеся Кафельникова