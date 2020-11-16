- поделился Сергей Светлаков. Те из поклонников шоумена, которые, вероятно, уже имели дело с коронавирусом, подтвердили, что испытывали схожие ощущения во время болезни. Фанаты желают Светлакову скорейшего выздоровления и возвращения к активной жизни.