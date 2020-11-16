Актер, сценарист и продюсер Сергей Светлаков
вынужден взять паузу в творческой деятельности и прочих делах. Известного шоумена свалил коронавирус. В эти дни Сергей Светлаков
находится в клинике под наблюдением врачей. Периодически артист выходит на связь с подписчиками в Instagram, чтобы рассказать им о своем самочувствии. Накануне он пожаловался на дикие боли в голове. Для наглядности Светлаков сопроводил публикацию видео, на котором запечатлен двигающийся с жутким грохотом по шахте вагончик, чтобы все понимали, что примерно он чувствует.