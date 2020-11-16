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«CoViD в голове»: Сергей Светлаков признался, что терпит мучительные боли

Teleprogramma.pro
3 часа назад
Актер, сценарист и продюсер Сергей Светлаков вынужден взять паузу в творческой деятельности и прочих делах. Известного шоумена свалил коронавирус. В эти дни Сергей Светлаков находится в клинике под наблюдением врачей. Периодически артист выходит на связь с подписчиками в Instagram, чтобы рассказать им о своем самочувствии. Накануне он пожаловался на дикие боли в голове. Для наглядности Светлаков сопроводил публикацию видео, на котором запечатлен двигающийся с жутким грохотом по шахте вагончик, чтобы все понимали, что примерно он чувствует.
«Во время CoViD в голове»,
- поделился Сергей Светлаков. Те из поклонников шоумена, которые, вероятно, уже имели дело с коронавирусом, подтвердили, что испытывали схожие ощущения во время болезни. Фанаты желают Светлакову скорейшего выздоровления и возвращения к активной жизни.
Напомним, сообщения о том, что известный шоумен был госпитализирован, появились на новостных лентах вечером 11 ноября. Отмечалось, что у 42-летнего Светлакова поражены легкие и высокая температура. Смотрите также:
Звёзды,Сергей Светлаков,
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