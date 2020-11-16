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Диана Гурцкая заразилась коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Диана Гурцкая заразилась коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Заслуженная артистка России, певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о заболевании подтвердил представитель певицы. В какой форме протекает болезнь, не уточняется.
Ранее коронавирусом заразилась бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова. Певица осталась на домашнем карантине.
Музыкального продюсера Виктора Дробыша врачи отправили домой продолжать реабилитацию после выздоровления от COVID-19. Медики рекомендовали продюсеру дыхательную гимнастику.
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Звёзды , Юлий Волков , Диана Гурцкая , Виктор Дробыш
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