Заслуженная артистка России, певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о заболевании подтвердил представитель певицы. В какой форме протекает болезнь, не уточняется.
Ранее коронавирусом заразилась бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова. Певица осталась на домашнем карантине.
Музыкального продюсера Виктора Дробыша врачи отправили домой продолжать реабилитацию после выздоровления от COVID-19. Медики рекомендовали продюсеру дыхательную гимнастику.