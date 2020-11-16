Актер, сценарист и продюсер Сергей Светлаков рассказал, что приостановить работу из-за коронавируса.

Сейчас актер находится в клинике под наблюдением врачей. Периодически артист выходит на связь с подписчиками в Instagram, чтобы поделиться новостями о своем здоровье. Накануне он пожаловался на жуткие боли в голове.

Для наглядности Светлаков сопроводил публикацию видео, на котором запечатлен двигающийся с жутким грохотом по шахте вагончик, чтобы все понимали, что примерно он чувствует.

«Во время COVID в голове», — поделился Сергей Светлаков.

Многие поклонники, которые уже переболели коронавирусом, подтвердили, что испытывали схожие ощущения во время болезни.