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Избитый Шаляпин признался, что так и не простил своего отца 

Даня Виттиг 2 часа назад
Певец Прохор Шаляпин не раз рассказывал о тяжелом детстве. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал его с матерью.
Шаляпин вспоминает, что однажды мать и сын пытались сбежать от отца. Более того, они испытали облегчение, когда мужчина попал в тюрьму.

«Он оказался за решеткой… Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить».

Когда отец певца попал в психиатрическую клинику, Шаляпин не бросил его, иногда навещал и посылал деньги. После кончины родителя, Шаляпин забрал его тело, чтобы похоронить. Однако артист так и не смог простить отца за его жестокость. Шаляпин признался, что ничего не почувствовал, когда отец умер.

«Я не могу сказать, что простил. Я искренне признаюсь, что не простил своего отца. Когда он умер, я приехал на похороны, это было в марте 2018 года, у меня совершенно ничего не екнуло. Я не знаю, это удивительно, я все время всем сострадаю, а тут человек просто ушел, и все», — признался Шаляпин, передает телеканал НТВ.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему опасно жить с родителями.
Женский форум
Звёзды , Видео , Прохор Шаляпин , НТВ
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