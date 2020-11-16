Певец Прохор Шаляпин не раз рассказывал о тяжелом детстве. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал его с матерью.
Шаляпин вспоминает, что однажды мать и сын пытались сбежать от отца. Более того, они испытали облегчение, когда мужчина попал в тюрьму.
«Он оказался за решеткой… Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить».
Когда отец певца попал в психиатрическую клинику, Шаляпин не бросил его, иногда навещал и посылал деньги. После кончины родителя, Шаляпин забрал его тело, чтобы похоронить. Однако артист так и не смог простить отца за его жестокость. Шаляпин признался, что ничего не почувствовал, когда отец умер.
«Я не могу сказать, что простил. Я искренне признаюсь, что не простил своего отца. Когда он умер, я приехал на похороны, это было в марте 2018 года, у меня совершенно ничего не екнуло. Я не знаю, это удивительно, я все время всем сострадаю, а тут человек просто ушел, и все», — признался Шаляпин, передает телеканал НТВ.
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