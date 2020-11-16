Певец Прохор Шаляпин не раз рассказывал о тяжелом детстве. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал его с матерью.

Шаляпин вспоминает, что однажды мать и сын пытались сбежать от отца. Более того, они испытали облегчение, когда мужчина попал в тюрьму.

«Он оказался за решеткой… Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить».

Когда отец певца попал в психиатрическую клинику, Шаляпин не бросил его, иногда навещал и посылал деньги. После кончины родителя, Шаляпин забрал его тело, чтобы похоронить. Однако артист так и не смог простить отца за его жестокость. Шаляпин признался, что ничего не почувствовал, когда отец умер.