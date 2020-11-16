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Гурцкая заболела коронавирусом 

Анна Арсеньева 1 час назад
Гурцкая заболела коронавирусом
Фото: @diana.gurtskaya.official
Певица Диана Гурцкая заболела коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о заражении певицы коронавирусом подтвердил ее официальный представитель. По словам продюсера народной артистки России, болезнь протекает в легкой форме:

"Она в течение трех дней измеряла температуру, была больше 37 с сопровождением головной боли. Сейчас температуры нет, все пошло на убыль", — сообщил Роберт Гурцкая.

Известно, что на данный момент певица находится дома под наблюдением врачей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Светлаков признался, что терпит мучительную мигрень.
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Звёзды , Диана Гурцкая
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