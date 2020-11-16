Певица Диана Гурцкая заболела коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о заражении певицы коронавирусом подтвердил ее официальный представитель. По словам продюсера народной артистки России, болезнь протекает в легкой форме:
"Она в течение трех дней измеряла температуру, была больше 37 с сопровождением головной боли. Сейчас температуры нет, все пошло на убыль", — сообщил Роберт Гурцкая.
Известно, что на данный момент певица находится дома под наблюдением врачей.
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