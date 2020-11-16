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«Совершила ошибку»: поступок Меган Маркл осудила бывшая фигуристка 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
Поступок Меган Маркл осудила бывшая фигуристка
Фото: Teleprogramma.pro
Брак Меган Маркл и принца Гарри стал одним из самых обсуждаемых в 2018 году. Но еще больше шума пара наделала после того, как решила отказаться от королевских обязанностей весной этого года. Решение герцогов Сассекских восприняли по-разному. Так, бывшая фигуристка из Калифорнии Роуз Адкинс Халс осудила поступок Меган.

«Я думаю, она совершила большую ошибку. Она не хотела быть частью королевского образа жизни, она хотела устанавливать собственные правила и это печально. Ведь быть частью королевской семьи — очень престижно. Но вместо этого она захотела вернуться в Калифорнию, чтобы заключить контракт с Netflix»,

— цитирует Халс The Sun.
К слову, согласно договору со стриминговым сервисом, Меган Маркл и принц Гарри будут работать над созданием документальных фильмов, сериалов и даже мультфильмов. Накануне стало известно, что тем самым пара продолжит задумку принцессы Дианы.
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Звёзды , принц Гарри , Netflix
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