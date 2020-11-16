Поступок Меган Маркл осудила бывшая фигуристка

«Я думаю, она совершила большую ошибку. Она не хотела быть частью королевского образа жизни, она хотела устанавливать собственные правила и это печально. Ведь быть частью королевской семьи — очень престижно. Но вместо этого она захотела вернуться в Калифорнию, чтобы заключить контракт с Netflix»,