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Самые громкие звездные скандалы 2020 года 

Мария Грибова 13 минут назад
Самые громкие звездные скандалы 2020 года
Фото: @reginatodorenko
Ни один год не обходится без громких звездных конфликтов. «Рамблер» расскажет, кто и как ссорился в 2020 году.

Регина Тодоренко

В интервью известному изданию телеведущая Регина Тодоренко затронула деликатную тему, а именно о домашнем насилии, и не смогла правильно выразить свою точку зрения. Из-за этого она стала врагом миллионов людей, была лишена титула «Женщина года», а многие рекламодатели приостановили свои контракты. Телеведущая долгое время пыталась вернуть доверие аудитории, Регина даже выпустила документальный фильм о проблеме домашнего насилия. Сейчас Тодоренко продолжает восстанавливать свою репутацию.

Яна Рудковская и Рита Дакота

@rudkovskayaofficial, @ritadakota
Конфликт между продюсером и певицей случился из-за обычного розыгрыша люксовых сумок, организатором которого выступила сама Рудковская. Рита Дакота должна была быть одним из участников конкурса. Все, казалось бы, было хорошо, пока Дакота не опубликовала в Instagram пост, где рассказала, как Рудковская обвинила певицу в том, что она своим видом снижает статусность розыгрыша. Позже, в качестве извинений, продюсер похвалила новый альбом Риты, однако певица не оценила такого жеста.

Настя Ивлеева и Ида Галич

@_agentgirl_
Несколько лет блогеры и телеведущие Настя Ивлеева и Ида Галич были лучшими подругами, а на сегодняшний день девушки стараются избегать каких-либо вопросов друг о друге. Из-за чего начался конфликт между звездами неизвестно, однако несколько месяцев назад их подписчики наблюдали за очередной ссорой между бывшими подругами. В 2020 году Ида Галич попала в тройку самых богатых Instagram-блогеров. В честь этого девушка опубликовала пост, в котором заявила, что все деньги она заработала без каких-либо розыгрышей. Ивлеева не заставила себя ждать и в stories написала, что такие слова ее задевают, и что Галич могла порадоваться за себя и не оскорблять при этом других блогеров.
Видео дня. Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Женский форум
Звёзды , Яна Рудковская , Регина Тодоренко , Ида Галич , Рита Дакота
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