Воробей попросила дать артистам льготы на продукты

Большинство зрителей не подозревают о трудностях, с которыми пришлось столкнуться артистам во время пандемии коронавируса, заявила телеканалу " Звезда " заслуженная артистка России Елена Воробей

Юмористка допустила, что некоторые люди заблуждаются, считая, что артисты — "небожители", которым все достается бесплатно.

"Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации", — заявила Воробей.

Она пояснила, что у артистов также есть долги, им тоже нужно помогать родителям, содержать семьи.

"Возмущение мое уже на этапе кипения", — призналась артистка.

Воробей назвала невозможной работу на четверть зала, так как есть постоянные расходы, которые не зависят от количества зрителей: аренда помещения, оплата аппаратуры, гардеробных.

"По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла", — добавила юмористка.

Кроме того, ее возмутило отсутствие помощи артистам.

"Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", — призвала Воробей.

Собеседница телеканала заявила, что не намерена отказываться от съемок в новогодних шоу. И подчеркнула, что звездам не платят за участие в "Голубых огоньках".

"Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то", — заключила Воробей.

Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после того, как предложил артистам не участвовать в традиционных "Голубых огоньках", так как, по его словам, работа артистов запрещена ограничительными мерами из-за коронавируса.

Позднее Меладзе объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. При этом он добавил, что уже получил предложения сняться в новогодних программах, но не уверен, что сможет принять их, поскольку теперь ему необходимо как-то оправдать свой пост. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. Убытки отрасли он оценил в 90 процентов.