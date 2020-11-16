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«Меня шантажируют»: звезду «Интернов» заставляют отдать московскую квартиру 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Звезду «Интернов» заставляют отдать квартиру
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда сериала «Интерны» Юлия Назаренко-Благая обратилась в следственные органы, чтобы те защитили ее от нападок и шантажа адвоката. Юрист представляет интересы старшего сына Юлии и, по словам актрисы, заставляет ее насильно отдать квартиру.
Об угрозах Назаренко-Благая сообщила в следственные органы и рассчитывает на помощь правоохранителей, сообщает 5-tv.ru.
Внутрисемейный конфликт актрисы оказался всеобщим достоянием после того, как старший сын Назаренко на передаче «Прямой эфир» на всю страну заявил, что его мать стала сектанткой. На Юлию обрушился такой шквал негатива и критики, что она оказалась в больнице с нервным срывом. Но, похоже, даже на больничной койке ей не дали покоя. По словам актрисы, ей угрожает адвокат, которого нанял сын.
«Мне позвонил человек, который представился адвокатом Николая, и стал требовать, чтобы я вновь явилась на «Прямой эфир» и прилюдно подписала там договор дарения квартиры сыну. В противном случае он угрожал подать на меня заявление в полицию о мошенничестве», — рассказывает на камеру Юлия.
Она записала разговор с адвокатом и с этой телефонной записью пошла в СКР. Актриса требует привлечь его за вымогательство. Следователи заявление артистки приняли к рассмотрению, по итогам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Разве это нормальное поведение адвоката, когда он угрожает мне тюрьмой и шантажирует?» — недоумевает актриса. При этом Юлия оправдывается, что поступает так вынужденно, так как идет травля ее семьи. По ее словам, Николай Назаренко — наркоман и очень подвержен влиянию, пишет «ФАН».
«Я реально опасаюсь за здоровье и судьбу своего старшего сына и за свое здоровье, и за моего младшего ребенка. Потому что нынешние действия адвоката расцениваю как подстрекательство: он делает все, чтобы разорвать отношения мои и сына», — считает звезда «Интернов».
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