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«Угрожает тюрьмой»: звезду «Интернов» заставляют отдать квартиру 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актриса сериала "Интерны" Юлия Назаренко-Благая заявила, что адвокат старшего сына угрожает ей и заставляет отдать квартиру. Об этом сообщает "Пятый канал".
Назаренко обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, адвокат сына занимается подстрекательством и делает все, чтобы разорвать их отношения.

«Мне позвонил человек, который представился адвокатом Николая, и стал требовать, чтобы я вновь явилась на «Прямой эфир» и прилюдно подписала там договор дарения квартиры сыну. В противном случае он угрожал подать на меня заявление в полицию о мошенничестве…Разве это нормальное поведение адвоката, когда он угрожает мне тюрьмой и шантажирует?» — пожаловалась актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Джигарханяна заявил о совпадении в смерти актера.
Звёзды , Видео , МВД
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