«Мне позвонил человек, который представился адвокатом Николая, и стал требовать, чтобы я вновь явилась на «Прямой эфир» и прилюдно подписала там договор дарения квартиры сыну. В противном случае он угрожал подать на меня заявление в полицию о мошенничестве…Разве это нормальное поведение адвоката, когда он угрожает мне тюрьмой и шантажирует?» — пожаловалась актриса.