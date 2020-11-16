Актриса сериала "Интерны" Юлия Назаренко-Благая заявила, что адвокат старшего сына угрожает ей и заставляет отдать квартиру. Об этом сообщает "Пятый канал".
Назаренко обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, адвокат сына занимается подстрекательством и делает все, чтобы разорвать их отношения.
«Мне позвонил человек, который представился адвокатом Николая, и стал требовать, чтобы я вновь явилась на «Прямой эфир» и прилюдно подписала там договор дарения квартиры сыну. В противном случае он угрожал подать на меня заявление в полицию о мошенничестве…Разве это нормальное поведение адвоката, когда он угрожает мне тюрьмой и шантажирует?» — пожаловалась актриса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Джигарханяна заявил о совпадении в смерти актера.