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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Светлаков признался, что терпит мучительные боли 

Анастасия Иванова 55 минут назад
На слуху: Светлаков пожаловался на мучительные боли
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Жена Хрусталева ответила на обвинения в пиаре мужа

@dmitry_khrustalev
Супруга актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук высказалась по поводу обвинений в пиаре на болезни мужа. На прошлой неделе 41-летнего шоумена госпитализировали. Некоторые решили, что артист не болен, а привлекает к себе внимание.
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Воробей попросила льготы на продукты для артистов

Юмористка Елена Воробей рассказала, что из-за пандемии коронавируса артисты оказались в сложной ситуации. По ее словам, многие считают, что им все достается бесплатно, однако это не так.
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Избитый Шаляпин признался, что так и не простил своего отца

@shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин не раз рассказывал о тяжелом детстве. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал его с матерью. Однажды они даже пытались сбежать.
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Светлаков пожаловался на мучительные боли

@ssvetlakov
Актер, сценарист и продюсер Сергей Светлаков рассказал, что приостановил работу из-за коронавируса. Сейчас он находится в клинике под наблюдением врачей. Периодически артист выходит на связь с подписчиками, чтобы поделиться новостями о своем здоровье.
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Звезду «Интернов» заставляют отдать квартиру

Кадр из сериала "Интерны"
Актриса сериала "Интерны" Юлия Назаренко-Благая заявила, что адвокат старшего сына угрожает ей и заставляет отдать квартиру. Она обратилась в правоохранительные органы.
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Видео дня. Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Женский форум 2
Звёзды , Сергей Светлаков , Дмитрий Хрусталев , Прохор Шаляпин , Елена Воробей , МВД
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