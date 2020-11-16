На слуху: Светлаков пожаловался на мучительные боли

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@dmitry_khrustalev

Супруга актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук высказалась по поводу обвинений в пиаре на болезни мужа. На прошлой неделе 41-летнего шоумена госпитализировали. Некоторые решили, что артист не болен, а привлекает к себе внимание.

Юмористка Елена Воробей рассказала, что из-за пандемии коронавируса артисты оказались в сложной ситуации. По ее словам, многие считают, что им все достается бесплатно, однако это не так.

@shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин не раз рассказывал о тяжелом детстве. Артист подвергался домашнему насилию со стороны отца, который избивал его с матерью. Однажды они даже пытались сбежать.

@ssvetlakov

Актер, сценарист и продюсер Сергей Светлаков рассказал, что приостановил работу из-за коронавируса. Сейчас он находится в клинике под наблюдением врачей. Периодически артист выходит на связь с подписчиками, чтобы поделиться новостями о своем здоровье.

Кадр из сериала "Интерны"