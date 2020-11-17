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«Света — певица со средними данными»: организатор концертов рассказал о вражде Лободы и Лорак 

Teleprogramma.pro и ещё 3 5 часов назад
Организатор концертов рассказал о вражде Лободы и Лорак
Фото: Globallookpress.com
Бывший организатор концертов и гастрольных туров певицы Светланы Лободы — Стас Пшеницын в интервью программе «Украинские сенсации» на YouTube-канале «Грошi» заявил, что певица недолюбливает другую яркую украинскую поп-диву Ани Лорак. Девушки, как он думает, чуть ли не откровенно враждуют.
По словам Пшеницына, он хорошо запомнил одну ситуацию. В России проходило вручение престижной музыкальной премии. Причем в одной номинации сошлись как раз Лорак и Лобода.
Globallookpress.com
«Идет прямой эфир, я сижу его смотрю и переписываюсь о чем-то с Нателлой Крапивиной, продюсером Светланы Лободы. Объявляют: «Лучшая певица года — Лобода!». Мне Нателла отправляет сообщение: «Видал, какая рожа была у Лорак?!»
По словам Пшеницына, гонорары Лободы сегодня в два раза выше, чем у Лорак. При этом он уверен, что Лорак более талантлива, а «Света — певица со средними данными». Она настоящая вокалистка, а Лобода не способна весь концерт отпеть вживую.
Напомним, что и у Светланы Лободы, и у Ани Лорак огромная армия поклонников. При этом на родной Украине их недолюбливают, потому что они отправились в свое время за длинным рублем в Россию. Смотрите также:
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Звёзды , Нателла Крапивина , Стас Пшеницын , Светлана Лобода
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