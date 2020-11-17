Бывший директор рассказал об отце ребенка Лободы

Певица Светлана Лобода до сих пор так и не рассекретила имя отца своего второго ребенка. Светлана воспитывают двух дочерей, младшую девочку она также прячет от публики и скрывает лицо ребенка. На все вопросы о том, кто именно является отцом девочки, Лобода не отвечает.

В Сети уже не первый год ходят слухи о романе Лободы и немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Они познакомились на фестивале «Жара». Недавно в интервью программе «Украïнскi сенсацiï» на YouTube-канале «Грошi» бывший организатор концертов и гастрольных туров Лободы Стас Пшеницын заявил, что не верит в роман Лободы и немецкого музыканта.

«На том фестивале «Жара», где они познакомились, я не был. Но там был человек, который находился со Светой постоянно. И насколько я знаю, никакой романтической истории там не было. Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, что Тилль не является отцом дочери Лободы. Но сопоставив факты, скорее поверю в то, что Света родила от замороженных сперматозоидов Майкла Джексона, чем от Тилля Линдеманна!» — такое заявление сделал бывший концертный директор Лободы.

Также Пшеницын рассказал о том, что сотрудничал с артисткой с 2016 года. В скором времени их отношения с певицей испортились, у Лободы постоянно менялись администраторы, а сама Светлана часто вела себя некорректно по отношению к своим же сотрудникам. Пшеницын не смог работать в такой обстановке и разорвал контракт с Лободой, после чего ушел в запой. Мужчина признался, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем.