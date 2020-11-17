Бывший директор Лободы рассказал об отце ее дочери

Стас Пшеницын , промоутер концертов певицы Светланы Лободы , в интервью с журналистами в одной из программ рассказал об отце младшей дочери артистки Тильды.

По его словам, скорее всего, Лобода родила девочку не от солиста немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна.

«На том фестивале «Жара», где они познакомились, я не был. Но там был человек, который находился со Светой постоянно. И насколько я знаю, никакой романтической истории там не было», — сообщил Пшеницын.

Экс-промоутер Лободы не первый год смеется над этой историей. Также Стас Пшеницын заявил, что Светлана Лобода скорее родила от замороженных сперматозоидов Майкла Джексона , чем от Тилля Линдеманна.

Напомним, певица Лобода в 2018 году родила дочку Тильду. В Сети сообщают, что отцом является немецкий солист группы «Rammstein». Слухи об этом подогрели снимки, на которых артисты запечатлены вместе. Линдеманн даже приезжал в больницу к Светлане, когда ей назначили операцию из-за проблем с почками.