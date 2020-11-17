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Кудрявцева отказалась приближаться к артистам на вручении премии 

Экспресс газета и ещё 1 3 часа назад
Кудрявцева отказалась приближаться к артистам
Фото: Владимир Веленгурин/КП
На днях в столице прошло вручение премии First Ladies Awards Russia. Как следует из названия, на мероприятии чествовали самых лучших женщин страны. Ведущей церемонии была Лера Кудрявцева. Обычно невероятно приветливая с представителями отечественного шоу-бизнеса Лера на сей раз держалась в стороне.
Она находилась на расстоянии от выходящих на сцену знаменитостей. Телеведущая объяснила свое необычное поведение:

"Обнимать и целоваться, как мы любим, по три раза в щечку сегодня не будем. Сами понимаете: коронавирус и все такое. Давайте этого избегать".

Организаторы премии немедленно отреагировали на слова Леры Кудрявцевой. Вскоре на сцене появился специальный прибор, определяющий уровень сатурации — насыщения крови кислородом. Увидев его, популярная ведущая немедленно оживилась, дав понять, что теперь может быть спокойна как за себя, так и за всех остальных, передает "Собеседник".
На мероприятии Лера Кудрявцева призналась, что переживает нелегкие времена. Мало того, что недавно трагически погиб ее коллега, соведущий шоу "Звезды сошлись" Александр Колтовой, так еще в Армении убили ее близкого друга.
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Звёзды , Лера Кудрявцева , ИД "Собеседник"
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