Кудрявцева отказалась приближаться к артистам

На днях в столице прошло вручение премии First Ladies Awards Russia. Как следует из названия, на мероприятии чествовали самых лучших женщин страны. Ведущей церемонии была Лера Кудрявцева . Обычно невероятно приветливая с представителями отечественного шоу-бизнеса Лера на сей раз держалась в стороне.

Она находилась на расстоянии от выходящих на сцену знаменитостей. Телеведущая объяснила свое необычное поведение:

"Обнимать и целоваться, как мы любим, по три раза в щечку сегодня не будем. Сами понимаете: коронавирус и все такое. Давайте этого избегать".

Организаторы премии немедленно отреагировали на слова Леры Кудрявцевой. Вскоре на сцене появился специальный прибор, определяющий уровень сатурации — насыщения крови кислородом. Увидев его, популярная ведущая немедленно оживилась, дав понять, что теперь может быть спокойна как за себя, так и за всех остальных, передает "Собеседник"

На мероприятии Лера Кудрявцева призналась, что переживает нелегкие времена. Мало того, что недавно трагически погиб ее коллега, соведущий шоу "Звезды сошлись" Александр Колтовой, так еще в Армении убили ее близкого друга.