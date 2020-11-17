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Стало известно о вражде Лорак и Лободы 

Катерина Саломе 3 часа назад
Стало известно о вражде Лорак и Лободы
Фото: globallookpress.com
Бывший организатор концертов и гастрольных туров певицы Светланы Лободы — Стас Пшеницын заявил, что артистка недолюбливает коллегу по цеху Ани Лорак. По его мнению, исполнительницы открыто враждуют. Об этом мужчина рассказал в интервью программе «Украинские сенсации» на YouTube-канале «Грошi».
Пшеницин вспомнил случай в доказательство своих слов. Однажды Лорак и Лобода были представлены в одной номинации на престижной музыкальной премии.

«Идет прямой эфир, я сижу его смотрю и переписываюсь о чем-то с Нателлой Крапивиной, продюсером Светланы Лободы. Объявляют: "Лучшая певица года — Лобода!". Мне Нателла отправляет сообщение: "Видал, какая рожа была у Лорак?!"»,

— поведал концертный директор.
Пшеницын также подчеркнул, что гонорары Лободы в два раза выше, чем у Лорак. При этом именно Ани Стас считает более талантливой, а Свету он назвал "певицей со средними данными", так как, в отличие от Лорак, она не сможет отпеть весь концерт вживую.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Дмитрия Хрусталева в бешенстве.
Видео дня. 9 вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз
Женский форум 4
Звёзды , Нателла Крапивина , Стас Пшеницын , Светлана Лобода , Дмитрий Хрусталев
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