Самые дорогие свадьбы голливудских звезд

Голливудские звезды ко всем важным событиям в своей жизни подходят с завидным размахом, будь то празднование дня рождения или собственной свадьбы. Зачастую последние заканчиваются не менее громкими разводами, но все равно многие селебрити не скупятся, готовясь к долгожданному торжеству. Мы вспомнили топ-8 самых дорогих свадеб в истории современного Голливуда.

Пока журналисты и коллеги актера десятилетиями гадали, найдется ли в мире женщина, которая сможет покорить Клуни настолько, что он захочет связать себя узами брака, сам артист неожиданно для всех собрался под венец. Избранницей голливудской звезды стала британская юристка Амаль Аламуддин.

27 сентября 2014 года влюбленные сыграли шикарную свадьбу в Риме, а провел церемонию бракосочетания близкий друг Джорджа и экс-мэр итальянской столицы Вальтер Вельтрони . Гости свадебной церемонии, заселенные в лучший пятизвездочный отель Рима, гуляли вместе с молодоженами на протяжении 4 дней, а само торжество обошлось Клуни в $4,6 млн Вот уж точно будет о чем вспомнить в старости.

На фоне роскошной свадьбы Клуни и Аламуддин торжество Брэда Питта Дженнифер Энистон кажется совсем уж скромным — экс-супруги погуляли «всего» на $1 млн Но спишем разницу в суммах и на разделяющие оба праздника 14 лет, и на соответствующую инфляцию.

Брэд и Джен сыграли свадьбу 29 июля 2000 года и были куда скромнее в своих изысканиях: львиная доля потраченной суммы ушла на оплату еды и аренду помещения, а также на свадебное платье Энистон. Примечательно, что брачующимся пришлось сильно раскошелиться на сохранение анонимности праздника — только на охрану актеры потратили порядка $100 тысяч.

Надо сказать, что сумма себя оправдала — даже спустя 20 лет в Сети нет иных фотографий со свадьбы звезд, кроме нескольких официальных кадров, которые они сами предоставили прессе. Как говорится, что случилось на свадьбе Питта и Энистон — остается на свадьбе Питта и Энистон.

Это в середине лета 2012 года, когда Холмс подаст на развод с Крузом , станет известно, что актриса была вынуждена буквально, как героиня шпионских фильмов, планировать свой побег от мужа-сектанта, но весной 2005 года отношения актеров напоминали сказку.

Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино Сыгранная в апреле свадьба была устроена со всем свойственным Крузу размахом: трехдневное гулянье, сотни гостей, эксклюзивное выступление звезды современной оперной сцены Андреа Бочелли и прочее-прочее. В итоге щедрой звезде франшизы «Миссия невыполнима» его третья свадьба обошлась в кругленькую сумму — артисту пришлось выписать чек на $3,5 млн

Согласившаяся выйти замуж за миллиардера Хайек, кажется, обрекла себя на пышное торжество по понятным причинам: в мире больших денег скромные праздники считаются моветоном. Тем не менее голливудская актриса сумела обыграть свадьбу по собственному вкусу. Формально Сальма и Франсуа оформили свои отношения 14 февраля 2009 года в парижской мэрии. Официальная часть прошла тихо и скромно, а главное — без лишних свидетелей.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас Но весной того же года супруги закатили громкую свадьбу для 150 гостей, проведя торжество в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции. Хайек и Пино придумали неординарный элемент праздника, который отчасти напоминал маскарад. Например, каждому гостю они вручили позолоченную маску. Такая расточительность увенчалась крупной итоговой суммой в размере $3,5 млн

Когда в середине осени 2000 года стало известно о свадьбе Зеты-Джонс и Дугласа, журналисты провозгласили ее «событием года». До этого актеры с 17-летней разницей в возрасте встречались уже два года и многие гадали, увенчаются ли их отношения свадьбой или так и останутся страстной интрижкой.

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Назло всем злопыхателям Кэтрин и Майкл отправились к алтарю и сделали это красиво. Так, сама церемония прошла в арендованном зале престижного нью-йоркского пятизвездочного отеля Plaza. Свидетелями молодоженов стали их близкие друзья Дженнифер Энистон и Том Хэнкс . Свою клятву в вечной любви Дугласу Зета-Джонс произнесла в платье за $140 тысяч, ее голову украшала тиара стоимостью $300 тысяч. Развлекали гостей вечера не только сольные исполнители, но и 40 человек мужского хора из Уэльса (родины невесты). В итоге торжество обошлось артистам в $1,5 млн

Гулять так гулять — решил Джастин Тимберлейк, когда в 2012 году занялся организацией собственной свадьбы с Джессикой Бил. Свое торжество звезды, как и многие их коллеги, решили справить в Италии — а значит, следом за ними в Европу поехали и десятки гостей, которых нужно было поселить и накормить по высшему разряду.

Как сообщают очевидцы, свадьба включала в себя целое шоу салютов, романтические серенады и выступление лучших диджеев мира. Чтобы торжество осталось сокрыто от взглядов посторонних, Тимберлейку на время проведения свадьбы пришлось полностью выкупить роскошный курорт. Итого особый день артистов обошелся им в рекордные $6,5 млн Вот это умение ни в чем себе не отказывать!

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

Исполнитель роли Джеймса Бонда в далеком 1991 году овдовел — его первая супруга, актриса Кассандра Харрис, скончалась от рака яичников. Актер остался один с тремя детьми на руках. Долгое время артист никак не освещал свою личную жизнь и уверял, что не готов к новым отношениям. Но все изменилось в конце 90-х, когда во время бранча с журналистами Броснан познакомился с Кили Шэй Смит. Они сразу понравились друг другу, а несколькими годами позже сыграли свадьбу.

Урожденный ирландец Броснан, планируя свою вторую свадьбу, решил остаться верным своим корням. Само торжество прошло в древнем ирландском замке, расположенном в аббатстве Баллинтуббер. Список приглашенных гостей разросся до 100 человек, а сами молодожены заказали у кондитеров роскошный семиярусный торт, который был скопирован с торта, приготовленного для свадьбы 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье. Итак, для того чтобы свадьба исполнителя роли агента 007 и его избранницы осталась незабываемым событием, Пирсу пришлось раскошелиться на $1,5 млн, что является весьма внушительной суммой по меркам 2001 года даже в среде голливудских звезд.

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Звезда «Американской семейки», готовясь к своему второму замужеству в 2015 году, решила всем напомнить о том, что она не случайно считается самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении. Актеры пригласили на свое торжество, организованное во Флориде, свыше 400 гостей, для которых арендовали самую дорогую гостиницу в штате The Breakers Palm Beach Hotel.

Стоимость свадебного платья невесты не разглашается, но известно, что его сшил для актрисы ливанский модельер Зухаир Мурад, а на создание наряда ушло около 1,5 тысяч часов — кропотливая ручная работа потребовалась каждому сантиметру платья. В итоге полностью свадьба обошлась Вергаре и Манганьелло в $4 млн, и об этом событии они точно смогут с гордостью рассказывать своим внукам.