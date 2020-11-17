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Меладзе заявил, что не станет «персоной нон-грата» в новогодних телепрограммах 

ТАСС 1 час назад
Меладзе заявил, что не станет «персоной нон-грата»
Фото: @meladzevalerian
Заслуженный артист России Валерий Меладзе заявил, что в этом году может отказаться от съемок в новогодних телепрограммах.

"Персоной нон грата я не буду точно, потому что ни к чему такому экстремальному я не призывал. Посмотрим, как решат каналы. Скорее всего, я сам решу не сниматься, раз уж такая реакция на мой пост", — сказал он во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Меладзе заявил на своей странице в Instagram, что артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах из-за запрета на проведение массовых мероприятий. По его словам, это может привлечь внимание к проблеме того, что многие артисты остались без работы в период пандемии.
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