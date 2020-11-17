Меладзе заявил, что не станет «персоной нон-грата»

"Персоной нон грата я не буду точно, потому что ни к чему такому экстремальному я не призывал. Посмотрим, как решат каналы. Скорее всего, я сам решу не сниматься, раз уж такая реакция на мой пост", — сказал он во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".