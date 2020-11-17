Как изменилась Седокова после брака с Тиммой 

С тех пор, как Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму , гардероб 37-летней экс-вокалистки группы «ВИА Гра» пополнился смелыми нарядами. Казалось бы, артистка и так не стесняется демонстрировать фигуру — чего стоили только ее летние селфи в купальниках! Но этой осенью Анна, уже замужняя женщина, смогла удивить даже привыкших к ее стилю поклонников.

Для светской премьеры спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского» Анна выбрала золотистый корсет с предельно допустимым декольте. При этом наряды остальных гостей оказались куда скромнее. А вот так пара выглядела на недавней премии издания GQ «Человек года».

Отправляясь на светское мероприятие с супругом, Анна все чаще выбирает откровенные вещи, которые подчеркивают эротичность ее образа. Глубокое декольте, силуэт, повторяющий изгибы фигуры и подчеркивающий длину ног, а также минимум деталей, ведь внимание должно быть приковано не к самому наряду, а к тому, кто его надел.

Меж тем, еще недавно, до регистрации отношений, Анна даже на встречу с Тиммой выбирала луки без подчеркивания сексуальности.

Зато после свадьбы даже фотосессии Седоковой стали куда откровеннее. Этими кадрами артистка поделилась вскоре после того, как стало известно о ее замужестве.

О своей тайной свадьбе Янис Тимма и Анна Седокова рассказали в середине сентября 2020 года в эфире программы «Вечерний Ургант». Помолвка пары состоялась в июле, а в августе влюбленные заключили брак. Для певицы этот союз стал третьим. От предыдущих браков и романов у нее есть трое детей: дочери Алина и Моника, а также сын Гектор.