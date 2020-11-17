Стало известно о последних днях Джигарханяна

Пасынок Армена Джигарханяна рассказал журналистам о последних днях легендарного актера. По его словам, смерть артиста не стала неожиданностью для его близких. Состояние звезды советского кино значительно ухудшилось еще после его дня рождения 3 октября.

«На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился и эффект неподвижного образа жизни: раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома», — цитирует Степана Джигарханяна издание «СтарХит».

В итоге у малоподвижного актера появились пролежни, начались воспаление и некроз тканей. Организм 85-летнего мужчины не справился с таким состоянием. Степан успел поговорить с приемным отцом за несколько дней до его смерти. Актер расспросил у живущего в Америке пасынка, какова сейчас ситуация в Штатах и еще раз поблагодарил за большое видеопоздравление, присланное на день рождения. Напомним, что Армен Борисович умер 14 ноября в одной из московских клиник.