Художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный выписан из Первой Градской больницы, куда днем ранее был госпитализирован в связи с тем, что у него упало давление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка во вторник.
"Аскольд Вальтерович уже дома. Пока сегодня он будет находиться дома, на работу не придет. Завтра будем смотреть по его самочувствию", - сказали в пресс-службе, отметив, что на данный момент дрессировщик чувствует себя хорошо.
Ранее в цирке сообщили, что Запашному стало плохо 16 ноября около 22:00. Вечером у него резко упало давление. Он находился в сознании.
Аскольд Запашный - представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Занимает пост худрука Большого московского цирка на Проспекте Вернадского с 2012 года. Стал автором сценария и режиссером ряда цирковых шоу, среди которых "Колизей", "Страшная сила", "Sиsтема".