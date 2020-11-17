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Аскольда Запашного выписали из больницы

ТАСС
1 час назад
Художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный выписан из Первой Градской больницы, куда днем ранее был госпитализирован в связи с тем, что у него упало давление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка во вторник.
"Аскольд Вальтерович уже дома. Пока сегодня он будет находиться дома, на работу не придет. Завтра будем смотреть по его самочувствию", - сказали в пресс-службе, отметив, что на данный момент дрессировщик чувствует себя хорошо.
Ранее в цирке сообщили, что Запашному стало плохо 16 ноября около 22:00. Вечером у него резко упало давление. Он находился в сознании.
Аскольд Запашный - представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Занимает пост худрука Большого московского цирка на Проспекте Вернадского с 2012 года. Стал автором сценария и режиссером ряда цирковых шоу, среди которых "Колизей", "Страшная сила", "Sиsтема".
Звёзды,Аскольд Запашный,
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