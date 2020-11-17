Агутин покорил США

Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition в двух номинациях с песней Just a Rainy Day.

"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях — "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года", — написал он в Instagram.

По его словам, 20-го числа будет понятно, прошли ли они в финал. "Гран-при получают три артиста из любой номинации. Такая вот система. За Гран-при еще и денежный приз дают. Но это я уже наглею в своих фантазиях", — написал артист.

Ранее стало известно, что альбом La Vida Cosmopolita Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.