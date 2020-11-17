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Меладзе признался, что не станет «персоной нон грата» в новогодних телепередачах 

Катерина Саломе 40 минут назад
Народный артист России Валерий Меладзе признался, что может отказаться от съемок в новогодних программах в этом году. Об этом певец заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Персоной нон грата я не буду точно, потому что ни к чему такому экстремальному я не призывал. Посмотрим, как решат каналы. Скорее всего, я сам решу не сниматься, раз уж такая реакция на мой пост",

— высказался музыкант.
Ранее в своем Instagram-аккаунте Меладзе заявил, что из-за запрета на проведение массовых мероприятий артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало известно о вражде Лорак и Лободы.
Звёзды , Видео , Валерий Меладзе , Эхо Москвы
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