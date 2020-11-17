Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Ушки спаниеля»: Бузову задразнили за «грустный» бюст на новом фото 

WMJ.ru 3 часа назад
«Ушки спаниеля»: Бузову задразнили за грудь
Фото: @buzova86
Ольга Бузова похвасталась худой фигурой на новом фото, а фанаты задразнили ее за грудь.
34-летняя певица и инстадива Ольга Бузова выкладывает подробные фотоотчеты из своей жизни буквально каждый день. На этот раз телеведущая опубликовала фото в Instagram, на котором предстала в красной кожаной мини-юбке и обтягивающей футболке. По всей видимости, Ольга не является фанаткой пуш-апа и бра на косточках. Стоит сказать, что ежедневные тренировки отразились на фигуре Бузовой — певица очень похудела и теперь хвастается тонкой талией.
@buzova86
Фанаты новый образ Бузовой не оценили и оставили много негативных комментариев под публикацией:

«Оля, носи лифчик», «Совсем похудела со своим фигурным катанием», «Грудь сейчас растворится», «Ушки спаниеля».

Напомним, что сейчас Ольга Бузова участвует в проекте «Ледниковый период», а совсем недавно она была на грани вылета из проекта из-за низких оценок за номер под песню Филиппа Киркорова. Также в последнее время ходят слухи о секретной помолвке Ольги Бузовой и блогера DAVA.
Видео дня. 9 вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз
WMJ.ru: последние новости
Как изменилась Седокова после брака с Тиммой Как изменилась Седокова после брака с Тиммой Стало известно, кому достанется все наследство Армена Джигарханяна Стало известно, кому достанется все наследство Армена Джигарханяна Дочь Дэвида Боуи и Иман показала редкие фото с родителями Дочь Дэвида Боуи и Иман показала редкие фото с родителями
Женский форум 1
Звёзды , Филипп Киркоров , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Газманов показал честное фото 51-летней жены
02:52
Газманов показал честное фото 51-летней жены
Звёзды Красота
От чего на самом деле помогают обертывания
06:09
От чего на самом деле помогают обертывания
Красота
9 причин не выбрасывать старые подушки
02:56
9 причин не выбрасывать старые подушки
Дом и сад
Наргиз станет бабушкой во второй раз
03:23
Наргиз станет бабушкой во второй раз
Звёзды
Почему дочь Гурченко не желала общаться с матерью
03:45
Почему дочь Гурченко не желала общаться с матерью
Звёзды
Звезды, изменившиеся до неузнаваемости
10:54
Звезды, изменившиеся до неузнаваемости
Звёзды Красота
Что съесть перед сном, чтобы не поправиться
06:09
Что съесть перед сном, чтобы не поправиться
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение