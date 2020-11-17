«Ушки спаниеля»: Бузову задразнили за грудь

Ольга Бузова похвасталась худой фигурой на новом фото, а фанаты задразнили ее за грудь.

34-летняя певица и инстадива Ольга Бузова выкладывает подробные фотоотчеты из своей жизни буквально каждый день. На этот раз телеведущая опубликовала фото в Instagram, на котором предстала в красной кожаной мини-юбке и обтягивающей футболке. По всей видимости, Ольга не является фанаткой пуш-апа и бра на косточках. Стоит сказать, что ежедневные тренировки отразились на фигуре Бузовой — певица очень похудела и теперь хвастается тонкой талией.

@buzova86

Фанаты новый образ Бузовой не оценили и оставили много негативных комментариев под публикацией:

«Оля, носи лифчик», «Совсем похудела со своим фигурным катанием», «Грудь сейчас растворится», «Ушки спаниеля».