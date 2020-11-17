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Агутин стал финалистом музыкального конкурса в США 

Катерина Саломе 2 часа назад
Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition сразу в двух номинациях с песней Just a Rainy Day. Радостным событием артист поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях — "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года",

— рассказал Агутин.
Леонид добавил, что итоги конкурса будут подведены 20 ноября. По его словам, гран-при и денежный приз получат три артиста из любой номинации.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Меладзе заявил, что не станет "персоной нон-грата".
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Леонид Агутин
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