"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях — "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года",