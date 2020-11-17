Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition сразу в двух номинациях с песней Just a Rainy Day. Радостным событием артист поделился в своем Instagram-аккаунте.
"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях — "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года",
— рассказал Агутин.
Леонид добавил, что итоги конкурса будут подведены 20 ноября. По его словам, гран-при и денежный приз получат три артиста из любой номинации.
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