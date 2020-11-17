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Дочь Дэвида Боуи и Иман показала редкие фото с родителями 

WMJ.ru 2 часа назад
Дочь Дэвида Боуи показала старое фото с отцом
Фото: @_p0odle_
Лекси Джонс завела аккаунт в Instagram вскоре после смерти отца, но до сих пор не делилась снимками с ним.
В Сети появились новые архивные снимки легендарного музыканта Дэвида Боуи и его второй супруги модели Иман. Ценными фотографиями поделилась единственная дочь пары Александрия Захра, больше известная как Лекси Джонс. В этом году ей исполнилось 20 лет. Девушка завела аккаунт в Instagram вскоре после смерти отца в 2016 году и первым снимком продемонстрировала тату, посвященную ему. Но в дальнейшем Лекси никогда не выкладывала снимков со знаменитым родителем. И вот, сделала исключение, поделившись фотографиями из своего детства.
@_p0odle_
Дэвид Боуи был женат дважды. В браке с Анджелой Барнетт в 1971 году у него родился сын Зоуи. Пара развелась в 1980 году, когда мальчику было 9 лет. Зоуи остался с отцом.
12 лет спустя музыкант женился на сомалийской и американской топ-модели Иман. Для девушки этот брак также стал вторым. В 2000 году супруга подарила 53-летнему Боуи дочь, которую назвали Александрия Захра. Боуи часто делился в интервью радостью позднего отцовства и проводил много времени с дочерью вплоть до своей смерти в 2016 году.
Дэвид Боуи значительно повлиял на индустрию моды. Звезды до сих пор нередко повторяют его сценические образы. Например, в одном из них Леди Гага пришла на премию «Грэмми». А Джиллиан Андерсон появилась в образе музыканта в одной из серий шоу «Американские боги». Рэпер Канье Уэст собирался сделать несколько ремейков на хиты Боуи, но фанаты резко выступили против.
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