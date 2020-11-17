Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Анджелина Джоли потерпела поражение в суде с Брэдом Питтом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Джоли потерпела поражение в суде с Питтом
Фото: Lenta.ru
Голливудская актриса Анджелина Джоли потерпела поражение в суде с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
Артистка хотела отстранить от бракоразводного процесса судью Джона Одеркирка, объясняя это тем, что у него якобы имеются деловые отношения с командой юристов Питта. Она назвала несправедливым то, что Одеркирк на протяжении четырех лет занимается вопросом ее развода.
Верховный суд Калифорнии постановил, что Одеркирк продолжит работать над делом бывших супругов. Источник, близкий к паре, утверждает, что Джоли захотела отстранить судью, так как оказалась недовольна его решениями. Как утверждается в судебных документах, актриса всегда была в курсе, что ранее Одеркирк ранее работал с юридической фирмой, представляющей интересы Питта.
В сентябре стало известно о возросшей напряженности между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Звезды перестали посещать семейную терапию. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у экс-супругов начались новые конфликты. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.
Видео дня. 9 вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз
Последние новости
Бывший президент США перечислил причины слабости России Бывший президент США перечислил причины слабости России В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса Стало известно о фальсификации выборов в пользу Байдена силами мафии Стало известно о фальсификации выборов в пользу Байдена силами мафии
Женский форум
Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Газманов показал честное фото 51-летней жены
02:52
Газманов показал честное фото 51-летней жены
Звёзды Красота
От чего на самом деле помогают обертывания
06:09
От чего на самом деле помогают обертывания
Красота
9 причин не выбрасывать старые подушки
02:56
9 причин не выбрасывать старые подушки
Дом и сад
Наргиз станет бабушкой во второй раз
03:23
Наргиз станет бабушкой во второй раз
Звёзды
Почему дочь Гурченко не желала общаться с матерью
03:45
Почему дочь Гурченко не желала общаться с матерью
Звёзды
Звезды, изменившиеся до неузнаваемости
10:54
Звезды, изменившиеся до неузнаваемости
Звёзды Красота
Что съесть перед сном, чтобы не поправиться
06:09
Что съесть перед сном, чтобы не поправиться
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение