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Волочкова показала жениха и свое лицо крупным планом 

Клео.Ру 1 час назад
Волочкова показала лицо и напугала фанатов
Фото: @volochkova_art
Анастасия предусмотрительно использовала фильтры, но даже они не смогли скрыть глубоких морщин на ее лице. Поклонники удивлены тому, как изменилась внешность балерины.
Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась отдыхать в теплые края. Теперь она активно делится с поклонниками кадрами своего времяпровождения на Мальдивах. Из-за разницы во времени балерина сегодня встречала рассвет. Она призналась, что довольна жизнью, как никогда, а Мальдивы — это ее самое любимое место на Земле.
На очередной остров звезда прибыла по бартеру. В связи с этим она активно показывает поклонникам местную инфраструктуру, отмечает отель и туроператора. Попутно балерина снимает множество историй. Именно благодаря таким кадрам поклонники смогли увидеть то, что Анастасия раньше пыталась скрыть.
На первом видео, удивившем пользователей сети, Настя вместе со своим женихом и менеджером отеля возвращалась в арендованный домик. Звезда много рассуждала о местных красотах и в какой-то момент передала телефон с включенной камерой ассистенту.
Знаменитость спохватилась и попросила не снимать её спутника. К тому моменту молодой человек уже попал в кадр. Пользователи сети смогли рассмотреть его со спины. Внешне мужчина оказался самым обычным.
Позже звезда продолжила снимать местные красоты, но уже одна. Включив селфи камеру, балерина не забыла о фильтрах. К большому разочарованию поклонников — они не спасли. Глубокие морщины были видны сквозь маску.
Судя по живой мимике, Анастасия не прибегала к уколам красоты, но состояние её кожи удивило многих. По современным меркам, артистка еще очень молодая. Ей всего лишь 44 года.
Обсуждая снимки, пользователи сети пришли к выводу, что многие ровесницы Насти выглядят намного лучше. К большому сожалению поклонников, звезда всё-таки растеряла красоту, данную ей природой. Многие уверены: виной всему пагубные привычки Насти, о которых говорила Дана Борисова.
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Звёзды , Анастасия Волочкова , Дана Борисова
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