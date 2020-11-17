«Каждое УЗИ для меня было кошмаром»

Бывшая участница «Comedy Woman» Надежда Ангарская на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками историей про свои первые роды.

В 2015 году телезвезда родила здорового сына Давида, но до этого ей пришлось столкнуться со страшными испытаниями беременной женщины. Ангарская рассказала, что, находясь еще в положении, врачи обнаружили у мальчика генетические отклонения.

«Каждое УЗИ для меня было каким-то кошмаром. Мы нашли болезнь крови, когда повышается свертываемость. В общем, выписали мне лекарства, я колола их всю беременность себе в живот», — призналась в Сети Надежда.

Спустя время один из врачей посоветовал звезде обратиться в другую клинику. Женщина так и поступила, и новый доктор сразу вселил в нее уверенность в том, что Ангарская родит здорового малыша. Телезвезде сразу стало легче на душе, и она родила абсолютно здорового сына.

Надежда Ангарская призналась, что ей было сложно решиться рассказать о случившемся, но звезда очень хотела поблагодарить врачей за их профессионализм и то, что они заботятся о ментальном здоровье будущих матерей.