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Секс Беременность Свадьбы

Надежда Ангарская рассказала о сложностях своей первой беременности 

WomanHit.ru 1 час назад
«Каждое УЗИ для меня было кошмаром»
Фото: @nadezhdaanga
Бывшая участница «Comedy Woman» Надежда Ангарская на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками историей про свои первые роды.
В 2015 году телезвезда родила здорового сына Давида, но до этого ей пришлось столкнуться со страшными испытаниями беременной женщины. Ангарская рассказала, что, находясь еще в положении, врачи обнаружили у мальчика генетические отклонения.

«Каждое УЗИ для меня было каким-то кошмаром. Мы нашли болезнь крови, когда повышается свертываемость. В общем, выписали мне лекарства, я колола их всю беременность себе в живот», — призналась в Сети Надежда.

Спустя время один из врачей посоветовал звезде обратиться в другую клинику. Женщина так и поступила, и новый доктор сразу вселил в нее уверенность в том, что Ангарская родит здорового малыша. Телезвезде сразу стало легче на душе, и она родила абсолютно здорового сына.
Надежда Ангарская призналась, что ей было сложно решиться рассказать о случившемся, но звезда очень хотела поблагодарить врачей за их профессионализм и то, что они заботятся о ментальном здоровье будущих матерей.
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Женский форум
Звёзды , Надежда Ангарская
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