Бледанс раскрыла подробности о тайном романе

После развода с бывшим мужем Александром Семиным Эвелина Бледанс не рассказывала про личную жизнь. О том, что она давно счастлива в новых отношениях, стало известно лишь три месяца назад.

Эвелина Бледанс придерживается мнения, что счастье любит тишину, поэтому она так долго не рассказывала про своего нового избранника. И, если ее семейная жизнь с бывшим мужем Александром Семиным была, можно сказать, у всех на виду, то теперь актриса бережет то, что имеет.

О том, что у нее есть любимый мужчина, она призналась в августе, отметив, что это тот самый человек. И больше о нем ничего не было известно. Теперь Бледанс приоткрыла завесу тайны, немного рассказала об избраннике.

«Трудно назвать какие-то качества. Это должен быть свой человек. Мне важно, чтобы у людей совпадало чувство юмора. Очень важно, чтобы могли смеяться и переживать одни вещи, и каждая женщина хочет чувствовать заботу», — рассказала Эвелина в интервью riafan.ru.

Она отметила, что забота (укрытые замерзшие ноги или чашка теплого чая) важнее дорогих подарков. Эвелина Бладанс также рассказала, что она с любимым выдержали проверку временем. Во время пандемии и самоизоляции не все смогли сохранить чувства, когда люди постоянно находятся бок о бок все время. У них это получилось.

У артистки поинтересовались, в какой сфере занят ее избранник.

«У него свой проект в области культуры», — призналась она, пошутив, что это не Киркоров.

Эвелина Бледанс трижды была замужем. Первым ее избранником был Юрий Стыцковский , коллега по шоу «Маски». Вторым стал израильский бизнесмен Дмитрий, от которого артистка в 1994 году родила сына Николая.

В третьем браке с режиссером Александром Семиным на свет появился сын Семен. Супруг был моложе Бледанс на 13 лет, их брак распался в 2017-м.