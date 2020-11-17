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Дочь Джуда Лоу показала лицо без макияжа 

Lenta.ru 34 минуты назад
Дочь Джуда Лоу показала лицо без макияжа
Фото: @lirisaw
Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась без косметики и поделилась снимками с подписчиками. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре 20-летняя модель с мокрыми волосами и без макияжа показала свое лицо крупным планом. В качестве украшения Айрис выбрала золотистые серьги-кольца. Публикация набрала больше 41 тысячи лайков.
@lirisaw
Фанаты оценили естественную красоту манекенщицы в комментариях под постом.

«Боже, ты такая красивая», «Естественная красота. Вау. От тебя захватывает дух. Береги себя!», «Ангельское лицо», «Идеальная», «Какие прекрасные глаза!», «Ангел», — высказывались они.

В октябре Айрис Лоу поделилась фото в просвечивающем бикини наряде. На размещенном фото она запечатлена в платье бренда Clan, сквозь которое виден черный купальник. На сайте марки стоимость платья составляет 82 фунта стерлингов (8170 рублей).
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