Дочь Джуда Лоу показала лицо без макияжа 

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Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась без косметики и поделилась снимками с подписчиками. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 20-летняя модель с мокрыми волосами и без макияжа показала свое лицо крупным планом. В качестве украшения Айрис выбрала золотистые серьги-кольца. Публикация набрала больше 41 тысячи лайков.

@lirisaw

Фанаты оценили естественную красоту манекенщицы в комментариях под постом.

«Боже, ты такая красивая», «Естественная красота. Вау. От тебя захватывает дух. Береги себя!», «Ангельское лицо», «Идеальная», «Какие прекрасные глаза!», «Ангел», — высказывались они.

В октябре Айрис Лоу поделилась фото в просвечивающем бикини наряде. На размещенном фото она запечатлена в платье бренда Clan, сквозь которое виден черный купальник. На сайте марки стоимость платья составляет 82 фунта стерлингов (8170 рублей).