Отец Фриске запретил фанатам украшать ее могилу

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир обратился к поклонникам ее творчества. Он попросил фанатов постараться избежать украшательств памятника звезде. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro

Могила артистки находится на Николо-Архангельском кладбище. То и дело на памятнике появляются бусы и шарики с колокольчиками — это не нравится семье певицы.

"Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет. Хотим, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Постоянно, как теперь выясняется, цветочки на шее и на руках на памятнике появляются. Мы как-то не обращали внимания на это раньше".

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Владимир Фриске пояснил, что понимает, что поклонники действуют из благих побуждений, но попросил себя сдерживать: