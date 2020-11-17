Отец Фриске запретил фанатам украшать ее могилу

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир обратился к поклонникам ее творчества. Он попросил фанатов постараться избежать украшательств памятника звезде. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Могила артистки находится на Николо-Архангельском кладбище. То и дело на памятнике появляются бусы и шарики с колокольчиками — это не нравится семье певицы.
"Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет. Хотим, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Постоянно, как теперь выясняется, цветочки на шее и на руках на памятнике появляются. Мы как-то не обращали внимания на это раньше".
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Владимир Фриске пояснил, что понимает, что поклонники действуют из благих побуждений, но попросил себя сдерживать:
"Есть ваза на могиле, специальное место. Есть блюда, куда можно класть шарики. Не надо вешать на руку, на шею, на крест. На плиту тоже класть не надо. Там есть ваза для живых цветов, есть для искусственных. На камень, пожалуйста, не кладите".
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