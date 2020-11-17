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Леонид Якубович рассказал о сложных отношениях с первой женой 

Lenta.ru 3 часа назад
Якубович рассказал о сложных отношениях с женой
Фото: @yakubovitch
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович пришел в студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Он рассказал ведущему ток-шоу Борису Корчевникову о сложных отношениях с первой женой по имени Раиса.

«Я был женат. Мы жили себе жили пока не разошлись. Как говорил мой приятель Арсений Лобанов: "Я свои отношения с женщинами строю только на официальной основе"», — отметил он.

В передаче уточнили, что с первой супругой, Раисой, он сыграл свадьбу еще во время учебы в институте. По словам Якубовича, тот период в его жизни можно назвать «шебутным временем: КВН, студенчество, ура-ура».
Однако ведущий признал, что они не подошли друг к другу.

«Не та. Ну, не та и не та. Может к счастью, может к несчастью. Нас никто тогда не приучал, что брак — это серьезно. Есть штамп в паспорте, нету. Подумаешь, большое дело», — объяснил артист.

Якубович добавил, что семья — это «такой экипаж, в котором еще надо оказаться своим, что тоже нелегко».

«Надо притираться друг к другу, а это дело долгое. И трудное», — заключил шоумен. Позже он женился еще дважды, в каждом из браков родится по ребенку: сначала сын, а потом дочь.

Ранее Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок в истории «Поля чудес». В эфире Первого канала он рассказал, как один из участников привез ему пробитый пулей портсигар.
Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Выходящая в России версия — одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача начала выходить в октябре 1990 года, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени основной ведущий телешоу — актер Леонид Якубович.
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