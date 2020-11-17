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Джоли проиграла в суде по разводу 

Стелла Шмель 3 часа назад
Джоли проиграла в суде по разводу
Фото: globallookpress.com
Актриса Анджелина Джоли проиграла в очередном суде со своим экс-супругом — актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
Как стало известно, Анжели пожелала отстранить от дел судью Джона Одеркирка, который на протяжении четырех лет вел бракоразводный процесс пары. Джоли объяснила это тем, что у Одеркирка имеются деловые отношения с командой юристов, которые представляют интересы Питта.
Верховный суд Калифорнии отклонил эту просьбу и постановил, что Джон Одеркирк продолжит работать над разбирательством звездной пары.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно о вражде Лорак и Лободы.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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