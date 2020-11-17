Джоли проиграла в суде по разводу 

Как стало известно, Анжели пожелала отстранить от дел судью Джона Одеркирка, который на протяжении четырех лет вел бракоразводный процесс пары. Джоли объяснила это тем, что у Одеркирка имеются деловые отношения с командой юристов, которые представляют интересы Питта.

Верховный суд Калифорнии отклонил эту просьбу и постановил, что Джон Одеркирк продолжит работать над разбирательством звездной пары.