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«Остается начать строить дома и дачи»: Винокур возмущен новыми ограничениями 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Введение новых ограничений из-за пандемии коронавируса вызвало новую волну возмущений среди представителей шоу-бизнеса. Заполнять залы с недавнего времени разрешено только на четверть, что делает любое шоу нерентабельным и даже убыточным. Звезды пребывают в полном недоумении. Все ссылаются на переполненный транспорт. Так, народный артист России Владимир Винокур удивлен, что там почему-то никто не заботится о безопасности граждан.

«За сутки в метро проходит девять миллионов человек, и они стоят впритык друг к другу. А нам не разрешают работать», — говорит Владимир Винокур.

Известный шоумен переживает не только за себя — у него целый штат сотрудников, которым нужно на что-то жить и кормить свои семьи. Государство помогать представителям шоу-бизнеса не спешит. Владимир Винокур полагает, что от него ждут, что он начнет работать по своему первому диплому.

«Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…» — цитирует Владимира Натановича 360tv.ru.

Правда, артист не уверен, что у него это получится профессионально, ведь последние пятьдесят лет он занимался творчеством. Шоумен добавил: ему невероятно горько осознавать, что государство отвернулось от него и его коллег, работающих в индустрии развлечения.
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Звёзды , Видео , Владимир Винокур , Телеканал "360° Подмосковье"
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